- 18 Şub 2022 - 14:48 G: 18 Şub 2022 - 14:56

Defne Samyeli’nden Kasığına Kadar Açılan Elbiseyle Fizik Şov! İncecik Bacağını Gösterdi, Görenler Eridi Bitti! “Marka Gibi Kadınsın”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli, yine güzelliğiyle ve fiziğiyle gündeme bomba gibi düştü. Kasığına kadar açılan bir kıyafet giyen Defne Samyeli, fizik şov yaparak; bir bakanı bir daha baktırdı! İncecik bacağını gösteren başarılı isim, görenlerin erimesine neden oldu! Birçok kişi ise Defne Samyeli’ye “Marka gibi kadınsın be” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sol Yanım isimli diziden sonra oyunculuk kariyerine kısa bir ara veren Defne Samyeli, sahnelerin tozunu attırmaya karar vermişti. Her paylaşımı olay olan Defne Samyeli, bu kez de fiziğiyle yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Şub 2022 - 14:48 Ankara- Yaşam

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