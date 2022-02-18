İyi Olmaktan Nefret Eden Burçlar Hangisidir? İşte Haklıyken Özür Dileyen O Burçlar…
Bazı burcun insanlarının yaptığı iyiliklerin fazlalıkları artık kendilerini bile bıktırmış bulunuyor. Özellikle bu listede yer alan o üç burcun insanları, o kadar iyi bir karaktere sahip oluyor ki, haklıyken bile özür dilemekten asla gocunmuyor. Sizde iyi olmaktan nefret eden burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Bazı burcun insanlarının yaptığı iyiliklerin fazlalıkları artık kendilerini bile bıktırmış bulunuyor. Özellikle bu listede yer alan o üç burcun insanları, o kadar iyi bir karaktere sahip oluyor ki, haklıyken bile özür dilemekten asla gocunmuyor! Peki, iyi olmaktan nefret eden burçlar hangisidir? İşte haklıyken özür dileyen o burçlar...
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18 Şub 2022 - 14:54 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.