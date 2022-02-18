Laf Sokulunca Bile Kahkaha Atan Burçlar Hangisidir? İşte En Arsız O Burçlar…
Her burcun insanı gururlu tavırlar sergilemeyi çok da önemsemiyor. Özellikle bu listede yer alan o üç burcun insanları söz konusu ilişkileri olduğunda arsızlaşabiliyor. Sizde laf sokulunca eğlenen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı gururlu tavırlar sergilemeyi çok da önemsemiyor. Özellikle bu listede yer alan o üç burcun insanları söz konusu ilişkileri olduğunda arsızlaşabiliyor. Öte yandan bu listedeki burçları görenler son derece şaşırıyor! Peki, laf sokulunca bile eğlenen burçlar hangisidir? İşte en arsız o burçlar…
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18 Şub 2022 - 20:34 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.