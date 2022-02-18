Her burcun insanı göründüğü kadar edepli olamıyor. Dışarıya karşı son derece sakin ve edepli görünen bu insanlar, söz konusu ilişkileri olduğunda hemencecik edepsizleşen bu burçlar, bakın neler yapıyor! Peki, edepli görünüp edepsiz olan burçlar hangisidir? İşte bukalemun gibi gömlek değiştiren o burçlar…

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