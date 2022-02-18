Edepli Görünüp Edepsiz Olan Burçlar Hangisidir? İşte Bukalemun Gibi Gömlek Değiştiren O Burçlar…
Her burcun insanı göründüğü kadar edepli olamıyor. Dışarıya karşı son derece sakin ve edepli görünen bu insanlar, söz konusu ilişkileri olduğunda hemencecik edepsizleşen bu burçlar, bakın neler yapıyor. İşte edepli görünüp edepsiz olan burçlar...
Her burcun insanı göründüğü kadar edepli olamıyor. Dışarıya karşı son derece sakin ve edepli görünen bu insanlar, söz konusu ilişkileri olduğunda hemencecik edepsizleşen bu burçlar, bakın neler yapıyor! Peki, edepli görünüp edepsiz olan burçlar hangisidir? İşte bukalemun gibi gömlek değiştiren o burçlar…
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18 Şub 2022 - 15:07 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.