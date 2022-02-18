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18 Şub 2022 - 15:09

Survivor Ayşe All Star’a Geliyor Mu? Masterchef Aşkını Bırakıp Öyle Bir Şey Dedi Ki, Instagram Ayağa Kalktı! Meğer Acun Ilıcalı Bizzat Arayıp…

Tv8 ekranlarını en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel’in All Star’a gelip gelmeyeceği uzun bir süredir tartışılıyordu ki, sonunda gerçekler ortaya çıktı. Masterchef yarışmacısı olan Batuhan Bayır’la aşk yaşadığı konuşulan Survivor Ayşe, öyle bir şey dedi ki, Instagram ayağa kalktı! Meğer Acun Ilıcalı, Ayşe Yüksel’i bizzat arayarak…