- 18 Şub 2022 - 15:09 G: 18 Şub 2022 - 15:14

Survivor Ayşe All Star’a Geliyor Mu? Masterchef Aşkını Bırakıp Öyle Bir Şey Dedi Ki, Instagram Ayağa Kalktı! Meğer Acun Ilıcalı Bizzat Arayıp…

Tv8 ekranlarını en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel’in All Star’a gelip gelmeyeceği uzun bir süredir tartışılıyordu ki, sonunda gerçekler ortaya çıktı. Masterchef yarışmacısı olan Batuhan Bayır’la aşk yaşadığı konuşulan Survivor Ayşe, öyle bir şey dedi ki, Instagram ayağa kalktı! Meğer Acun Ilıcalı, Ayşe Yüksel’i bizzat arayarak…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Survivor All Star yarışmasına gelen yedekler her şeyi paramparça ederken; yeni yedeklerde ifşa edildi! Ayşe Yüksel’in yedeklerin arasında olup olmadığı ise merak konusu olmuştu ki, skandal açıklama resmen geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Şub 2022 - 15:09 Ankara- Yaşam

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