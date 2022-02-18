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18 Şub 2022 - 20:11

Survivor'da Mekanın Sahibi Ayşe Geri Geliyor! Meğer Acun Ilıcalı Bizzat Arayıp… Masterchef Aşkı Bile Durduramadı, Instagram Ayağa Kalktı!

Tv8 ekranlarını en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel’in All Star’a gelip gelmeyeceği uzun bir süredir tartışılıyordu ki, sonunda gerçekler ortaya çıktı. Masterchef yarışmacısı olan Batuhan Bayır’la aşk yaşadığı konuşulan Survivor Ayşe, öyle bir şey dedi ki, Instagram ayağa kalktı! Meğer Acun Ilıcalı, Ayşe Yüksel’i bizzat arayarak…