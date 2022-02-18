Survivor'da Mekanın Sahibi Ayşe Geri Geliyor! Meğer Acun Ilıcalı Bizzat Arayıp… Masterchef Aşkı Bile Durduramadı, Instagram Ayağa Kalktı!
Tv8 ekranlarını en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel’in All Star’a gelip gelmeyeceği uzun bir süredir tartışılıyordu ki, sonunda gerçekler ortaya çıktı. Masterchef yarışmacısı olan Batuhan Bayır’la aşk yaşadığı konuşulan Survivor Ayşe, öyle bir şey dedi ki, Instagram ayağa kalktı! Meğer Acun Ilıcalı, Ayşe Yüksel’i bizzat arayarak…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Survivor All Star yarışmasına gelen yedekler her şeyi paramparça ederken; yeni yedeklerde ifşa edildi! Ayşe Yüksel’in yedeklerin arasında olup olmadığı ise merak konusu olmuştu ki, skandal açıklama resmen geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.