Demet Özdemir Şimdi Başka Güzel! Yüzük Sonrasında… Beyazlar İçerisinde Verdiği Pozu Yaktı Yıktı!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden sonra televizyon dünyasında bulunmayan Demet Özdemir, Aşk Taktikleri isimli filmle hayranlarıyla buluşmuştu. Aşk Taktikleri isimli filmde cesur sahneleri fazlasıyla bulunduran Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç’la ayrılık nedeni olarak gösterilmişti. İlişkilerinin başlaması ve ayrılmaları olay taşıyan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, evlilik teklifi sonrasında sosyal medyayı daha sık kullanmaya başladılar! Demet Özdemir ise öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler eridi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!