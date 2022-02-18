- 18 Şub 2022 - 15:28 G: 18 Şub 2022 - 15:34

Demet Özdemir’e Evlilik Yaradı! “Kaybettiğine Dön Bak” Diyordu Ama Yüzük Sonrasında… Beyazlar İçerisinde Verdiği Pozu Yaktı Yıktı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’e evlilik teklifi resmen yaradı! Oğuzhan Koç’la ayrılıkları sırasında “Ne kaybettiğine dön bak” mesajı veren Demet Özdemir, yüzükten sonra öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler eridi! Beyazlar içerisinde verdiği pozu yaktı yıktı! İşte Demet Özdemir’den gelen şok eden pozlar…

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden sonra televizyon dünyasında bulunmayan Demet Özdemir, Aşk Taktikleri isimli filmle hayranlarıyla buluşmuştu. Aşk Taktikleri isimli filmde cesur sahneleri fazlasıyla bulunduran Demet Özdemir’in Oğuzhan Koç’la ayrılık nedeni olarak gösterilmişti. İlişkilerinin başlaması ve ayrılmaları olay taşıyan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, evlilik teklifi sonrasında sosyal medyayı daha sık kullanmaya başladılar! Demet Özdemir ise öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler eridi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Şub 2022 - 15:28 Ankara- Yaşam

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