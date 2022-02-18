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18 Şub 2022 - 20:15

Seren Serengil Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! Tam 17 Saat Sonra Fark Edildi Ama İş İşten Geçti! Fake yorum Instagramı Karıştırdı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, sosyal medyada dalga konusu oldu! Tam 17 saat sonra fark edildi ama iş işten resmen geçti! Birçok kişi ise “Jeton geç düştü” yorumunda bulundu! Instagram’ı karıştıran bu olay ise magazin dünyasını salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…