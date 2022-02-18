18 Şub 2022 - 15:56 Güncelleme: 18 Şub 2022 - 16:03
Seren Serengil Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! Tam 17 Saat Sonra Fark Edildi Ama İş İşten Geçti! Jeton Çok Geç Düştü, Instagram Karıştı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, sosyal medyada dalga konusu oldu! Tam 17 saat sonra fark edildi ama iş işten resmen geçti! Birçok kişi ise “Jeton geç düştü” yorumunda bulundu! Instagram’ı karıştıran bu olay ise magazin dünyasını salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde kritik bir ameliyat geçiren Seren Serengil, sağlığına kavuşunca sahnelere koşmuştu. Şimdi ise Seren Serengil’den “Yanlış” paylaşım gelince; ortalık çok fena karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.