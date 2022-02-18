Tarkan Yeniden Sosyal Medyanın Gündeminde! Yaptığı Şey Olay Yarattı, Herkes Onu Konuşmaya Başladı! Akıllar Yerinden Çıkıyor…
Dün itibariyle tüm dijital müzik platformlarından yayına giren Tarkan’ın yeni şarkısı yankıları sürdürmeye bugün de devam etti. Yeni şarkısının müjdesini geçtiğimiz günlerde veren Tarkan, şarkısının adının “Geççek” olacağını duyurmuştu. Şarkının yayınlanması ile birlikte sosyal medya ayağa kalktı. İşte detaylar...
Dün itibariyle tüm dijital müzik platformlarından yayına giren Tarkan’ın yeni şarkısı yankıları sürdürmeye bugün de devam etti. Yeni şarkısının müjdesini geçtiğimiz günlerde veren Tarkan, şarkısının adının “Geççek” olacağını duyurmuştu. Tarkan’ın şarkı ismine karşı eleştiriler bugün de devam ederken; şarkının sözleri de büyük bir olay yarattı! Peki, Tarkan’ın yeni şarkısı “Geççek” çıktı mı? Tarkan’ın yeni şarkısı “Geççek” kaç milyon izlendi? Tarkan’ın yeni şarkısı “Geççek” nasıl? İşte, deteylar…
18 Şub 2022 - 15:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.