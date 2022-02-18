Tarkan Yeniden Sosyal Medyanın Gündeminde! Yaptığı Şey Olay Yarattı, Herkes Onu Konuşmaya Başladı! Akıllar Yerinden Çıkıyor…

Dün itibariyle tüm dijital müzik platformlarından yayına giren Tarkan’ın yeni şarkısı yankıları sürdürmeye bugün de devam etti. Yeni şarkısının müjdesini geçtiğimiz günlerde veren Tarkan, şarkısının adının “Geççek” olacağını duyurmuştu. Tarkan’ın şarkı ismine karşı eleştiriler bugün de devam ederken; şarkının sözleri de büyük bir olay yarattı! Peki, Tarkan’ın yeni şarkısı “Geççek” çıktı mı? Tarkan’ın yeni şarkısı “Geççek” kaç milyon izlendi? Tarkan’ın yeni şarkısı “Geççek” nasıl? İşte, deteylar…