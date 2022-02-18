Camdaki Kız Dizisinde Sedat Cana’yla Basıldı! Bundan Sonra İptal, Nalan İpini Öyle Bir Kesti Ki… Sedat Patladı, Açıklaması Olay Oldu!
Kanal D ekranlarının en sürükleyici hikayelerinden birini ekranlara getirmeye devam eden Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonunun yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Dün bir bölümünü daha Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkaran Camdaki Kız dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...
Kanal D ekranlarının en sürükleyici hikayelerinden birini ekranlara getirmeye devam eden Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonunun yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Dün bir bölümünü daha Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkaran Camdaki Kız dizisi, o sahneleriyle de gündeme oturmayı başarıyor! Peki, Camdaki Kız dizsisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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18 Şub 2022 - 20:48 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.