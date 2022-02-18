- 18 Şub 2022 - 20:48 G: 18 Şub 2022 - 23:35

Camdaki Kız Dizisinde Sedat Cana’yla Basıldı! Bundan Sonra İptal, Nalan İpini Öyle Bir Kesti Ki… Sedat Patladı, Açıklaması Olay Oldu!

Kanal D ekranlarının en sürükleyici hikayelerinden birini ekranlara getirmeye devam eden Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonunun yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Dün bir bölümünü daha Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkaran Camdaki Kız dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...

Kanal D ekranlarının en sürükleyici hikayelerinden birini ekranlara getirmeye devam eden Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonunun yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Dün bir bölümünü daha Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkaran Camdaki Kız dizisi, o sahneleriyle de gündeme oturmayı başarıyor! Peki, Camdaki Kız dizsisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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18 Şub 2022 - 20:48 - Dizi Haberleri

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