- 18 Şub 2022 - 16:05 G: 18 Şub 2022 - 16:10

Camdaki Kız Dizisinde Sedat Patladı! Bundan Sonra İptal, Nalan İpini Öyle Bir Kesti Ki… Cana’yla Basıldı, Açıklaması Olay Oldu!

Kanal D ekranlarının en sürükleyici hikayelerinden birini ekranlara getirmeye devam eden Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonunun yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Dün bir bölümünü daha Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkaran Camdaki Kız dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...

Kanal D ekranlarının en sürükleyici hikayelerinden birini ekranlara getirmeye devam eden Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonunun yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Dün bir bölümünü daha Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkaran Camdaki Kız dizisi, o sahneleriyle de gündeme oturmayı başarıyor! Peki, Camdaki Kız dizsisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

18 Şub 2022 - 16:05 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bir Zamanlar Çukurova’da Şok Eden Patlama! Mehmet Kara Ölüyor Mu? İbrahim Çelikkol Diziden Ayrılıyor Mu? mask
Bir Zamanlar Çukurova’da Şok Eden Patlama! Mehmet Kara Ölüyor Mu? İbrahim Çelikkol Diziden Ayrılıyor Mu?
Sadakatsiz Dizisine Derin’in Vedası Damga Vurdu! O Sözlerle Yürekleri Paramparça Etti, “Sonunda Kurtulduk!” Resmen Gidiyor… mask
Sadakatsiz Dizisine Derin’in Vedası Damga Vurdu! O Sözlerle Yürekleri Paramparça Etti, “Sonunda Kurtulduk!” Resmen Gidiyor…
İbo Show Konukları Bu Hafta Kim? 20 Şubat 2022 Pazar İbo Show Konukları Belli Oldu Mu! Berdan Mardini, Günel Ve Cansever Kimdir? mask
İbo Show Konukları Bu Hafta Kim? 20 Şubat 2022 Pazar İbo Show Konukları Belli Oldu Mu! Berdan Mardini, Günel Ve Cansever Kimdir?
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Baskını Şok Etti! Feride’nin Bile Tüyleri Diken Diken Oldu! Sedat Şimdi Hapı Yuttu, Bebeği Aldırabilir… mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Baskını Şok Etti! Feride’nin Bile Tüyleri Diken Diken Oldu! Sedat Şimdi Hapı Yuttu, Bebeği Aldırabilir…
Kardeşlerim Dizisinden Asiye’nin Biricik Aşkı Ayrılıyor! Doruk’un Üzeri Çizildi, Diziden Çıkış Tarihi Belli Oldu! Gözyaşlarından Deniz Olacak… mask
Kardeşlerim Dizisinden Asiye’nin Biricik Aşkı Ayrılıyor! Doruk’un Üzeri Çizildi, Diziden Çıkış Tarihi Belli Oldu! Gözyaşlarından Deniz Olacak…
Kırmızı Oda 61. Bölüm Full İzle! 18 Şubat 2022 Kırmızı Oda Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda 61. Bölüm Full İzle! 18 Şubat 2022 Kırmızı Oda Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Yalnız Kurt 4. Bölüm Full İzle! Yalnız Kurt 18 Şubat Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yalnız Kurt 4. Bölüm Full İzle! Yalnız Kurt 18 Şubat Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 18 Şubat 2022 Aziz Dizisi Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 18 Şubat 2022 Aziz Dizisi Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 615. Bölüm Full İzle! 18 Şubat 2022 Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 615. Bölüm Full İzle! 18 Şubat 2022 Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisi 31. Bölüm Full İzle! 17 Şubat 2022 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 31. Bölüm Full İzle! 17 Şubat 2022 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tarkan Yeniden Sosyal Medyanın Gündeminde! Yaptığı Şey Olay Yarattı, Herkes Onu Konuşmaya Başladı! Akıllar Yerinden Çıkıyor… mask
Tarkan Yeniden Sosyal Medyanın Gündeminde! Yaptığı Şey Olay Yarattı, Herkes Onu Konuşmaya Başladı! Akıllar Yerinden Çıkıyor…
Seren Serengil Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! Tam 17 Saat Sonra Fark Edildi Ama İş İşten Geçti! Jeton Çok Geç Düştü, Instagram Karıştı! mask
Seren Serengil Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! Tam 17 Saat Sonra Fark Edildi Ama İş İşten Geçti! Jeton Çok Geç Düştü, Instagram Karıştı!
Demet Özdemir’e Evlilik Yaradı! “Kaybettiğine Dön Bak” Diyordu Ama Yüzük Sonrasında… Beyazlar İçerisinde Verdiği Pozu Yaktı Yıktı! mask
Demet Özdemir’e Evlilik Yaradı! “Kaybettiğine Dön Bak” Diyordu Ama Yüzük Sonrasında… Beyazlar İçerisinde Verdiği Pozu Yaktı Yıktı!
Survivor Ayşe All Star’a Geliyor Mu? Masterchef Aşkını Bırakıp Öyle Bir Şey Dedi Ki, Instagram Ayağa Kalktı! Meğer Acun Ilıcalı Bizzat Arayıp… mask
Survivor Ayşe All Star’a Geliyor Mu? Masterchef Aşkını Bırakıp Öyle Bir Şey Dedi Ki, Instagram Ayağa Kalktı! Meğer Acun Ilıcalı Bizzat Arayıp…
Edepli Görünüp Edepsiz Olan Burçlar Hangisidir? İşte Bukalemun Gibi Gömlek Değiştiren O Burçlar… mask
Edepli Görünüp Edepsiz Olan Burçlar Hangisidir? İşte Bukalemun Gibi Gömlek Değiştiren O Burçlar…
Laf Sokulunca Bile Eğlenen Burçlar Hangisidir? İşte En Arsız O Burçlar… mask
Laf Sokulunca Bile Eğlenen Burçlar Hangisidir? İşte En Arsız O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status