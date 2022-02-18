Gelinim Mutfakta Miyase’ye Ne Oldu, Elenecek mi? Yarışmada Öyle Bir An Yaşandı, Yönetmenine Kadar Herkes Fenalık Geçirdi! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının olaylı yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta, bugün yayınlanan bölümünde skandal niteliğinde olaylara ev sahipliği yaptı. Gelin ve kaynanalarının baygınlık geçirdiği Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölümüne damga vuran o sahneler, seyirciyi de bir hayli şoke etti. Öte yandan stüdyoda baygınlık geçiren o gelin herkesin ilgisini üzerine topladı! Peki, Kanal D Gelinim Mutfakta programında neler oluyor? Gelinim Mutfakta programında fenalık geçiren kim? Gelinim Mutfakta Miyase’nin başına ne geldi?

İşte, detaylar…