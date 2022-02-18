Kanal D İlk Kez Böyle Bir Şeyi Yaşıyor! Yarışmada Öyle Bir An Yaşandı, Yönetmenine Kadar Herkes Fenalık Geçirdi! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının olaylı yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta, bugün yayınlanan bölümünde skandal niteliğinde olaylara ev sahipliği yaptı. Gelin ve kaynanalarının baygınlık geçirdiği Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölümüne damga vuran o sahneler, seyirciyi de bir hayli şoke etti. İşte yaşanan olayla ilgili merak edilen detaylar....
Kanal D ekranlarının olaylı yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta, bugün yayınlanan bölümünde skandal niteliğinde olaylara ev sahipliği yaptı. Gelin ve kaynanalarının baygınlık geçirdiği Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölümüne damga vuran o sahneler, seyirciyi de bir hayli şoke etti. Öte yandan stüdyoda baygınlık geçiren o gelin herkesin ilgisini üzerine topladı! Peki, Kanal D Gelinim Mutfakta programında neler oluyor? Gelinim Mutfakta programında fenalık geçiren kim? Gelinim Mutfakta Miyase’nin başına ne geldi? İşte, detaylar…
18 Şub 2022 - 16:10 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.