- 18 Şub 2022 - 16:10 G: 18 Şub 2022 - 16:15

Kanal D İlk Kez Böyle Bir Şeyi Yaşıyor! Yarışmada Öyle Bir An Yaşandı, Yönetmenine Kadar Herkes Fenalık Geçirdi! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının olaylı yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta, bugün yayınlanan bölümünde skandal niteliğinde olaylara ev sahipliği yaptı. Gelin ve kaynanalarının baygınlık geçirdiği Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölümüne damga vuran o sahneler, seyirciyi de bir hayli şoke etti. İşte yaşanan olayla ilgili merak edilen detaylar....

Kanal D ekranlarının olaylı yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta, bugün yayınlanan bölümünde skandal niteliğinde olaylara ev sahipliği yaptı. Gelin ve kaynanalarının baygınlık geçirdiği Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölümüne damga vuran o sahneler, seyirciyi de bir hayli şoke etti. Öte yandan stüdyoda baygınlık geçiren o gelin herkesin ilgisini üzerine topladı! Peki, Kanal D Gelinim Mutfakta programında neler oluyor? Gelinim Mutfakta programında fenalık geçiren kim? Gelinim Mutfakta Miyase’nin başına ne geldi? İşte, detaylar…

18 Şub 2022 - 16:10 - Dizi Haberleri

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