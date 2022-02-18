Elektrik Faturası Yüksek Gelenler Dikkat! Devletten Öyle Bir Destek Geldi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Başvuran Alacak…
Yeni yılda gelen zammın ardından artan elektrik ve doğalgaz faturaları, vatandaşın adeta cebini yakmaya başladı. Artan faturalarını ödemek için çareler arayan vatandaşlar, zammın geri çekilip çekinmeyeceğine dair merakla beklerken; devlet tarafından sağlanan ısınma desteği ile rahat bir nefes alabileceğini öğrendi! Sizde hükümet tarafından yapılacak Doğalgaz ve Elektrik yardımı ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar....
Yeni yılda gelen zammın ardından artan elektrik ve doğalgaz faturaları, vatandaşın adeta cebini yakmaya başladı. Artan faturalarını ödemek için çareler arayan vatandaşlar, zammın geri çekilip çekinmeyeceğine dair merakla beklerken; devlet tarafından sağlanan ısınma desteği ile rahat bir nefes alabileceğini öğrendi! Peki, ısınma (doğalgaz) desteğinden kimler, nasıl faydalanacak? Isınma, doğalgaz desteği kaç TL? Isınma, doğalgaz desteği ne zaman yatacak? İşte, detaylar…
18 Şub 2022 - 16:15 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.