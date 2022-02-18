Doğalgaz Yardımı Başladı! Devletten Büyük Destek Resmen Geldi! E-Devlet’e Giren Anında Başvuru Yapıyor! Acele Edin…
Artan doğalgaz ve elektrik faturaları karşısında cepleri yanmaya başlayan vatandaşlar, çareyi sosyal yardım vakıflarına başvuru yapmakta buldu. Bir süredir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan ısınma desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ise, doğalgaz yardımına nasıl başvuracağını merak etmeye başladı. İşte size doğalgaz yardımı için yapılması gerekenlerin ayrıntısı....
Artan doğalgaz ve elektrik faturaları karşısında cepleri yanmaya başlayan vatandaşlar, çareyi sosyal yardım vakıflarına başvuru yapmakta buldu. Bir süredir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan ısınma desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ise, doğalgaz yardımına nasıl başvuracağını merak etmeye başladı. Peki, doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL verilecek? Doğalgaz yardımı nasıl alınır, kimler faydalanabilir? Doğalgaz yardımı e-Devlet başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…
18 Şub 2022 - 16:23 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.