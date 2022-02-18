Doğalgaz Yardımı Başladı! Devletten Büyük Destek Resmen Geldi! E-Devlet’e Giren Anında Başvuru Yapıyor! Acele Edin…

Artan doğalgaz ve elektrik faturaları karşısında cepleri yanmaya başlayan vatandaşlar, çareyi sosyal yardım vakıflarına başvuru yapmakta buldu. Bir süredir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan ısınma desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ise, doğalgaz yardımına nasıl başvuracağını merak etmeye başladı. Peki, doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL verilecek? Doğalgaz yardımı nasıl alınır, kimler faydalanabilir? Doğalgaz yardımı e-Devlet başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…