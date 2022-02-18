- 18 Şub 2022 - 16:24 G: 18 Şub 2022 - 16:30

Kırmızı Oda Dizisinin Delikanlı Sadi’sinden Şok Evlenme Teklifi! Karısına Öyle Bir Şekilde Evlenme Teklifi Etmiş Ki… “Çok Uzun Sürmüş!”

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda’da Delikanlı Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya’nın evlenme teklifi şok içerisinde bıraktı. Yıllar önce karısına öyle bir şekilde evlenme teklifi etti ki, görenler “Çok uzun sürmüş ya” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Binnur Kaya gibi çok yetenekli bir oyuncunun bulunduğu Kırmızı Oda dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Dizide unutulmaz bir karaktere hayat veren Erkan Petekkaya, dengelerin değişmesine neden olmuştu. Diziden ayrıldıktan sonra reytingler dibe çakılmıştı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Erkan Patekkaya’yla yeniden anlaşma yapmıştı. Peki, Erkan Petekkaya, eşine nasıl evlenme teklifi etmiş?

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18 Şub 2022 - 16:24 Ankara- Yaşam

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Kırmızı Oda Dizisinin Delikanlı Sadi’sinden Şok Evlenme Teklifi! Karısına Öyle Bir Şekilde Evlenme Teklifi Etmiş Ki… “Çok Uzun Sürmüş!” mask
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