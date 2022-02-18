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18 Şub 2022 - 16:24

Kırmızı Oda Dizisinin Delikanlı Sadi’sinden Şok Evlenme Teklifi! Karısına Öyle Bir Şekilde Evlenme Teklifi Etmiş Ki… “Çok Uzun Sürmüş!”

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda’da Delikanlı Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya’nın evlenme teklifi şok içerisinde bıraktı. Yıllar önce karısına öyle bir şekilde evlenme teklifi etti ki, görenler “Çok uzun sürmüş ya” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…