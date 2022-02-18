Kırmızı Oda Dizisinin Delikanlı Sadi’sinden Şok Evlenme Teklifi! Karısına Öyle Bir Şekilde Evlenme Teklifi Etmiş Ki… “Çok Uzun Sürmüş!”
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda’da Delikanlı Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya’nın evlenme teklifi şok içerisinde bıraktı. Yıllar önce karısına öyle bir şekilde evlenme teklifi etti ki, görenler “Çok uzun sürmüş ya” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Binnur Kaya gibi çok yetenekli bir oyuncunun bulunduğu Kırmızı Oda dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Dizide unutulmaz bir karaktere hayat veren Erkan Petekkaya, dengelerin değişmesine neden olmuştu. Diziden ayrıldıktan sonra reytingler dibe çakılmıştı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Erkan Patekkaya’yla yeniden anlaşma yapmıştı. Peki, Erkan Petekkaya, eşine nasıl evlenme teklifi etmiş?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hasan Yılmaz olarak yorum yazıyorsun. Farklı bir hesapla oturum açıp yazmak için buraya, oturum açmadam misafir (anonim) olarak yazmak için ise buraya tıklayınız.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.