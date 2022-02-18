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18 Şub 2022 - 16:49

Survivor Batuhan Hakkında Şok Gerçek! Acun İstememiş, O Devreye Girince Olmuş! Perde Arkası Aralandı; Bileti Kesildi…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yükselen yıldız Batuhan Karacakaya hakkında şok bir gerçek ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın kendisini istemediği ama o ismin devreye girmesiyle Batuhan’ın yarışmaya girdiği açıklanınca; perde arkası aralanmış oldu! Peki, neler oluyor?