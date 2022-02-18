18 Şub 2022 - 16:49 Güncelleme: 18 Şub 2022 - 16:54
Survivor Batuhan Hakkında Şok Gerçek! Acun İstememiş, O Devreye Girince Olmuş! Perde Arkası Aralandı; Bileti Kesildi…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yükselen yıldız Batuhan Karacakaya hakkında şok bir gerçek ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın kendisini istemediği ama o ismin devreye girmesiyle Batuhan’ın yarışmaya girdiği açıklanınca; perde arkası aralanmış oldu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından sevenleriyle ulaşan Survivor All Star yarışmasında Batuhan’ın hal ve hareketleri şimdiden hem takımın hem de sevenlerinin kalbini çalmıştı. 2021 sezonundan hemen sonra 2022 All Star kadrosunda bulunan Karacakaya hakkında şok gerçek ortaya çıktı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.