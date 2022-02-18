- 18 Şub 2022 - 16:49 G: 18 Şub 2022 - 16:54

Survivor Batuhan Hakkında Şok Gerçek! Acun İstememiş, O Devreye Girince Olmuş! Perde Arkası Aralandı; Bileti Kesildi…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yükselen yıldız Batuhan Karacakaya hakkında şok bir gerçek ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın kendisini istemediği ama o ismin devreye girmesiyle Batuhan’ın yarışmaya girdiği açıklanınca; perde arkası aralanmış oldu! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından sevenleriyle ulaşan Survivor All Star yarışmasında Batuhan’ın hal ve hareketleri şimdiden hem takımın hem de sevenlerinin kalbini çalmıştı. 2021 sezonundan hemen sonra 2022 All Star kadrosunda bulunan Karacakaya hakkında şok gerçek ortaya çıktı!

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18 Şub 2022 - 16:49 Ankara- Yaşam

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