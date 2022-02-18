Sadakatsiz’de Haluk’un Ölümü Her Şeyi Yerle Bir Etti! Volkan Yine Milyonları Sinir İçerisinde Bıraktı! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor…
Uyarlama hikayesiyle herkesi kendisine hayran bırakan yapımlardan biri haline gelmiş olan Sadakatsiz dizisi, son bölümü ile tüm gündemleri adeta altüst etti. Sevilen karakterlerinden biri olan Haluk Güçlü’nün kalp krizi geçirmesi nedeniyle diziye veda etmesi ile birlikte Sadakatsiz dizisinden son detaylar haberimizde...
Uyarlama hikayesiyle herkesi kendisine hayran bırakan yapımlardan biri haline gelmiş olan Sadakatsiz dizisi, son bölümü ile tüm gündemleri adeta altüst etti. Sevilen karakterlerinden biri olan Haluk Güçlü’nün kalp krizi geçirmesi nedeniyle diziye veda etmesi, Sadakatsiz seyircisini adeta şoke ederken; o ölümün ardından yaşanan olaylar, ortalığı bir hayli karıştırdı! Peki, Sadakatsiz dizisinde neler oluyor? Sadakatsiz dizisinin son bölümünde ne oldu? Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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18 Şub 2022 - 16:42 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.