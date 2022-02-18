- 18 Şub 2022 - 20:43

Sadakatsiz’de Haluk’un Ölümü Herkesi Şok Etti! Volkan Yine Milyonları Sinir İçerisinde Bıraktı! Meydan Yine Volkan'a Kaldı…

Uyarlama hikayesiyle herkesi kendisine hayran bırakan yapımlardan biri haline gelmiş olan Sadakatsiz dizisi, son bölümü ile tüm gündemleri adeta altüst etti. Sevilen karakterlerinden biri olan Haluk Güçlü’nün kalp krizi geçirmesi nedeniyle diziye veda etmesi ile birlikte Sadakatsiz dizisinden son detaylar haberimizde...

Uyarlama hikayesiyle herkesi kendisine hayran bırakan yapımlardan biri haline gelmiş olan Sadakatsiz dizisi, son bölümü ile tüm gündemleri adeta altüst etti. Sevilen karakterlerinden biri olan Haluk Güçlü’nün kalp krizi geçirmesi nedeniyle diziye veda etmesi, Sadakatsiz seyircisini adeta şoke ederken; o ölümün ardından yaşanan olaylar, ortalığı bir hayli karıştırdı! Peki, Sadakatsiz dizisinde neler oluyor? Sadakatsiz dizisinin son bölümünde ne oldu? Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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18 Şub 2022 - 20:43 - Dizi Haberleri

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