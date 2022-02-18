Survivor’da SMS Sıralaması Olay oldu! Öyle Bir İsim Gitti Ki, Her Şey Yerle Bir Oldu! Ağızlar Yerden Göğe Kadar Açık!
Her hafta bir yarışmacısına veda ederek, şampiyonuna adım adım yaklaşan Survivor All Star 2022 yarışması, geçtiğimiz gün bir yarışmacısına daha Dominik Cumhuriyeti’nden yolladı. İşte Survivor All Star ile ilgili son detay ve elenen yarışmacı hakkında bilgiler...
Her hafta bir yarışmacısına veda ederek, şampiyonuna adım adım yaklaşan Survivor All Star 2022 yarışması, geçtiğimiz gün bir yarışmacısına daha Dominik Cumhuriyeti’nden yolladı. O ismi görenler büyük bir şok yaşarken, eleme konseyine damga vuran o olay, bugün de yankılarını sürdürdü! Peki, Survivor'da kim elendi? 16 Şubat Survivor elenen yarışmacı kim? İşte, detaylar…
18 Şub 2022 - 17:05 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.