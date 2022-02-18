Survivor’da SMS Sıralaması Olay oldu! Öyle Bir İsim Gitti Ki, Her Şey Yerle Bir Oldu! Ağızlar Yerden Göğe Kadar Açık!

Her hafta bir yarışmacısına veda ederek, şampiyonuna adım adım yaklaşan Survivor All Star 2022 yarışması, geçtiğimiz gün bir yarışmacısına daha Dominik Cumhuriyeti’nden yolladı. O ismi görenler büyük bir şok yaşarken, eleme konseyine damga vuran o olay, bugün de yankılarını sürdürdü! Peki, Survivor'da kim elendi? 16 Şubat Survivor elenen yarışmacı kim? İşte, detaylar…