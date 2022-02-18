Survivor’da Mert’in Aldattığı Kadın Makbule’den Şok Atak! Sessizliğini Çok Fena Bozdu, Nisa Eteğindeki Taşlardan Ev Yaptı!
Zorlu parkurları kadar yarışmacıları arasındaki polemikleriyle de gündemlerden bir türlü düşmeyen Survivor All Star 2022 yarışması, yayınlanan son bölümünde herkesi şoke edecek sahnelere ev sahipliği yaptı. Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde; Mert Öcal ile Sude Burcu arasındaki o yakınlaşma ise, Makbule Şakalakoğlu’nu harekete geçirdi. İşte Survivor adasında yaşanan aldatma olayının detayları...
Zorlu parkurları kadar yarışmacıları arasındaki polemikleriyle de gündemlerden bir türlü düşmeyen Survivor All Star 2022 yarışması, yayınlanan son bölümünde herkesi şoke edecek sahnelere ev sahipliği yaptı. Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde; Mert Öcal ile Sude Burcu arasındaki o yakınlaşma ise, Makbule Şakalakoğlu’nu harekete geçirdi! Peki, Survivor Mert ile Makbule ayrıldı mı? Survivor Mert ile Sude birlikte mi? Survivor Mert ile Sude arasında yaşananlara Makbule ne dedi? İşte, detaylar…
18 Şub 2022 - 17:13 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.