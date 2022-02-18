Survivor’da Mert’in Aldattığı Kadın Makbule’den Şok Atak! Sessizliğini Çok Fena Bozdu, Nisa Eteğindeki Taşlardan Ev Yaptı!

Zorlu parkurları kadar yarışmacıları arasındaki polemikleriyle de gündemlerden bir türlü düşmeyen Survivor All Star 2022 yarışması, yayınlanan son bölümünde herkesi şoke edecek sahnelere ev sahipliği yaptı. Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde; Mert Öcal ile Sude Burcu arasındaki o yakınlaşma ise, Makbule Şakalakoğlu’nu harekete geçirdi! Peki, Survivor Mert ile Makbule ayrıldı mı? Survivor Mert ile Sude birlikte mi? Survivor Mert ile Sude arasında yaşananlara Makbule ne dedi? İşte, detaylar…