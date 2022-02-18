Merve Boluğur’un Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Eski Sevgilisi Sinir Krizine Girecek! Önce Arkadaş Oldu, Sonra Aşık! Görenler Donup Kalıyor…
Son günlerde şarkıcı Emre Kaya ile olan yakınlığıyla gündemlerden bir türlü düşmeyen Merve Boluğur, hakkında çıkan aşk dedikoduları karşısında sessizliğini bozdu. Aşk iddialarına sert bir dille yanıt veren ünlü oyuncu Merve Boluğur ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Son günlerde şarkıcı Emre Kaya ile olan yakınlığıyla gündemlerden bir türlü düşmeyen Merve Boluğur, hakkında çıkan aşk dedikoduları karşısında sessizliğini bozdu. Aşk iddialarına sert bir dille yanıt veren ünlü oyuncu Merve Boluğur, bakın neler dedi! Peki, Merve Boluğur’un yeni aşkı kim? Merve Boluğur ile Emre Kaya aşk mı yaşıyor? İşte, detaylar…
18 Şub 2022 - 17:19 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.