Merve Boluğur’un Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Eski Sevgilisi Sinir Krizine Girecek! Önce Arkadaş Oldu, Sonra Aşık! Görenler Donup Kalıyor…

Son günlerde şarkıcı Emre Kaya ile olan yakınlığıyla gündemlerden bir türlü düşmeyen Merve Boluğur, hakkında çıkan aşk dedikoduları karşısında sessizliğini bozdu. Aşk iddialarına sert bir dille yanıt veren ünlü oyuncu Merve Boluğur, bakın neler dedi! Peki, Merve Boluğur’un yeni aşkı kim? Merve Boluğur ile Emre Kaya aşk mı yaşıyor? İşte, detaylar…