Camdaki Kız Dizisinde Hayri Kafayı Yiyecek! Nalan Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıllar Başlardan Gitti! Hayri’nin Tüm Çabası Çöp Oldu!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin kafayı yiyeceği gündeme bomba gibi düştü! Nalan öyle bir şey yaptı ki, akıllar başlardan koşarak uzaklaştı! Hayri’nin tüm çabası çöp olurken; seyircilerde büyük şoku yaşadı! Yayınlanan son bölümüyle dengeleri değiştiren Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin sonu dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin hamlesi ise şok etkisi yaratmıştı. Nalan’dan gelecek olan hamle ise merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.