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18 Şub 2022 - 17:16

Camdaki Kız Dizisinde Hayri Kafayı Yiyecek! Nalan Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıllar Başlardan Gitti! Hayri’nin Tüm Çabası Çöp Oldu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin kafayı yiyeceği gündeme bomba gibi düştü! Nalan öyle bir şey yaptı ki, akıllar başlardan koşarak uzaklaştı! Hayri’nin tüm çabası çöp olurken; seyircilerde büyük şoku yaşadı! Yayınlanan son bölümüyle dengeleri değiştiren Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin sonu dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…