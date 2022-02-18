Esra Erol’dan Eski Enişte Atağı! Alişan İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıllar Yerinden Çıktı Gitti! Eski Nişanlısı Göbek Atacak!

Bir süredir evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen Alişan ve Buse Varol çifti, ayrılık iddialarını her ne kadar yalanlasa da haklarında çıkan dedikoduların önüne geçemedi. Evliliklerinin boşanma ile sonlanıp, sonlanmayacağına yönelik ünlüler dünyasını adeta ikiye bölen Alişan ve Buse Varol çiftinin sorunlar yaşadığına dair iddialara yönelik yeni bir hamle de Alişan’ın eski nişanlısı Eda Erol’un ablası Esra Erol’dan geldi Esra Erol’un o hamlesi ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor mu? Alişan ve Buse Varol çiftinin boşanacağı yönündeki iddialara Esra Erol ne dedi? İşte, detaylar…