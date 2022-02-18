- 18 Şub 2022 - 17:38 G: 18 Şub 2022 - 17:53

Alişan ve Buse Varol Arasındaki Yaş Farkı Kriz Yaşattı! Boşanma Aşamasında Olan İkilinin Yaşlar Şok İçerisinde Bıraktı! 3 Değil, 5 Değil, 10 Değil…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un aralarındaki yaş farkı şok içerisinde bıraktı. Sosyal medyada bu kadar yaş farkının olmasının çok büyük bir sorun olacağını dile getiren yorumlar bulunurken; ikilinin boşanma aşamasında oldukları ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Birçok kişi ise “yok artık” yorumlarında bulunarak; tepkilerini dile getirdiler! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde Alişan ve Buse Varol, küçük kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. Bu durum ise ikilinin arasında bir sorun olduğunu göstermiş ve boşanma iddiaları güç kazanmıştı. İddialara göre Alişan, Eliz’in doğum günü pastasında kardeşinin resmini görmek istemişti ama Buse Varol buna karşı çıkmıştı. Bu durum ise ikilinin ilişkilerinde sorun yaşadığını göstermişti. Peki, Alişan ve Buse Varol arasındaki yaş farkı ne kadar?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

18 Şub 2022 - 17:38 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’dan Eski Enişte Atağı! Alişan İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıllar Yerinden Çıktı Gitti! Eski Nişanlısı Göbek Atacak! mask
Esra Erol’dan Eski Enişte Atağı! Alişan İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıllar Yerinden Çıktı Gitti! Eski Nişanlısı Göbek Atacak!
Merve Boluğur’un Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Eski Sevgilisi Sinir Krizine Girecek! Önce Arkadaş Oldu, Sonra Aşık! Görenler Donup Kalıyor… mask
Merve Boluğur’un Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Eski Sevgilisi Sinir Krizine Girecek! Önce Arkadaş Oldu, Sonra Aşık! Görenler Donup Kalıyor…
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Kafayı Yiyecek! Nalan Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıllar Başlardan Gitti! Hayri’nin Tüm Çabası Çöp Oldu! mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Kafayı Yiyecek! Nalan Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıllar Başlardan Gitti! Hayri’nin Tüm Çabası Çöp Oldu!
Survivor Batuhan Hakkında Şok Gerçek! Acun İstememiş, O Devreye Girince Olmuş! Perde Arkası Aralandı; Bileti Kesildi… mask
Survivor Batuhan Hakkında Şok Gerçek! Acun İstememiş, O Devreye Girince Olmuş! Perde Arkası Aralandı; Bileti Kesildi…
Kırmızı Oda Dizisinin Delikanlı Sadi’sinden Şok Evlenme Teklifi! Karısına Öyle Bir Şekilde Evlenme Teklifi Etmiş Ki… “Çok Uzun Sürmüş!” mask
Kırmızı Oda Dizisinin Delikanlı Sadi’sinden Şok Evlenme Teklifi! Karısına Öyle Bir Şekilde Evlenme Teklifi Etmiş Ki… “Çok Uzun Sürmüş!”
Tarkan Yeniden Sosyal Medyanın Gündeminde! Yaptığı Şey Olay Yarattı, Herkes Onu Konuşmaya Başladı! Akıllar Yerinden Çıkıyor… mask
Tarkan Yeniden Sosyal Medyanın Gündeminde! Yaptığı Şey Olay Yarattı, Herkes Onu Konuşmaya Başladı! Akıllar Yerinden Çıkıyor…
Seren Serengil Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! Tam 17 Saat Sonra Fark Edildi Ama İş İşten Geçti! Jeton Çok Geç Düştü, Instagram Karıştı! mask
Seren Serengil Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! Tam 17 Saat Sonra Fark Edildi Ama İş İşten Geçti! Jeton Çok Geç Düştü, Instagram Karıştı!
Demet Özdemir’e Evlilik Yaradı! “Kaybettiğine Dön Bak” Diyordu Ama Yüzük Sonrasında… Beyazlar İçerisinde Verdiği Pozu Yaktı Yıktı! mask
Demet Özdemir’e Evlilik Yaradı! “Kaybettiğine Dön Bak” Diyordu Ama Yüzük Sonrasında… Beyazlar İçerisinde Verdiği Pozu Yaktı Yıktı!
Survivor Ayşe All Star’a Geliyor Mu? Masterchef Aşkını Bırakıp Öyle Bir Şey Dedi Ki, Instagram Ayağa Kalktı! Meğer Acun Ilıcalı Bizzat Arayıp… mask
Survivor Ayşe All Star’a Geliyor Mu? Masterchef Aşkını Bırakıp Öyle Bir Şey Dedi Ki, Instagram Ayağa Kalktı! Meğer Acun Ilıcalı Bizzat Arayıp…
Defne Samyeli’nden Kasığına Kadar Açılan Elbiseyle Fizik Şov! İncecik Bacağını Gösterdi, Görenler Eridi Bitti! “Marka Gibi Kadınsın” mask
Defne Samyeli’nden Kasığına Kadar Açılan Elbiseyle Fizik Şov! İncecik Bacağını Gösterdi, Görenler Eridi Bitti! “Marka Gibi Kadınsın”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol’dan Eski Enişte Atağı! Alişan İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıllar Yerinden Çıktı Gitti! Eski Nişanlısı Göbek Atacak! mask
Esra Erol’dan Eski Enişte Atağı! Alişan İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıllar Yerinden Çıktı Gitti! Eski Nişanlısı Göbek Atacak!
Merve Boluğur’un Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Eski Sevgilisi Sinir Krizine Girecek! Önce Arkadaş Oldu, Sonra Aşık! Görenler Donup Kalıyor… mask
Merve Boluğur’un Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Eski Sevgilisi Sinir Krizine Girecek! Önce Arkadaş Oldu, Sonra Aşık! Görenler Donup Kalıyor…
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Kafayı Yiyecek! Nalan Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıllar Başlardan Gitti! Hayri’nin Tüm Çabası Çöp Oldu! mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Kafayı Yiyecek! Nalan Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıllar Başlardan Gitti! Hayri’nin Tüm Çabası Çöp Oldu!
Survivor’da Mert’in Aldattığı Kadın Makbule’den Şok Atak! Sessizliğini Çok Fena Bozdu, Nisa Eteğindeki Taşlardan Ev Yaptı! mask
Survivor’da Mert’in Aldattığı Kadın Makbule’den Şok Atak! Sessizliğini Çok Fena Bozdu, Nisa Eteğindeki Taşlardan Ev Yaptı!
Survivor’da SMS Sıralaması Olay oldu! Öyle Bir İsim Gitti Ki, Her Şey Yerle Bir Oldu! Ağızlar Yerden Göğe Kadar Açık! mask
Survivor’da SMS Sıralaması Olay oldu! Öyle Bir İsim Gitti Ki, Her Şey Yerle Bir Oldu! Ağızlar Yerden Göğe Kadar Açık!
Survivor Batuhan Hakkında Şok Gerçek! Acun İstememiş, O Devreye Girince Olmuş! Perde Arkası Aralandı; Bileti Kesildi… mask
Survivor Batuhan Hakkında Şok Gerçek! Acun İstememiş, O Devreye Girince Olmuş! Perde Arkası Aralandı; Bileti Kesildi…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status