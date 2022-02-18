Alişan ve Buse Varol Arasındaki Yaş Farkı Kriz Yaşattı! Boşanma Aşamasında Olan İkilinin Yaşlar Şok İçerisinde Bıraktı! 3 Değil, 5 Değil, 10 Değil…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un aralarındaki yaş farkı şok içerisinde bıraktı. Sosyal medyada bu kadar yaş farkının olmasının çok büyük bir sorun olacağını dile getiren yorumlar bulunurken; ikilinin boşanma aşamasında oldukları ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Birçok kişi ise “yok artık” yorumlarında bulunarak; tepkilerini dile getirdiler! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde Alişan ve Buse Varol, küçük kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. Bu durum ise ikilinin arasında bir sorun olduğunu göstermiş ve boşanma iddiaları güç kazanmıştı. İddialara göre Alişan, Eliz’in doğum günü pastasında kardeşinin resmini görmek istemişti ama Buse Varol buna karşı çıkmıştı. Bu durum ise ikilinin ilişkilerinde sorun yaşadığını göstermişti. Peki, Alişan ve Buse Varol arasındaki yaş farkı ne kadar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.