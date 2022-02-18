Anasayfa/

Foto Galeri/

18 Şub 2022 - 17:38

Alişan ve Buse Varol Arasındaki Yaş Farkı Kriz Yaşattı! Boşanma Aşamasında Olan İkilinin Yaşlar Şok İçerisinde Bıraktı! 3 Değil, 5 Değil, 10 Değil…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un aralarındaki yaş farkı şok içerisinde bıraktı. Sosyal medyada bu kadar yaş farkının olmasının çok büyük bir sorun olacağını dile getiren yorumlar bulunurken; ikilinin boşanma aşamasında oldukları ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Birçok kişi ise “yok artık” yorumlarında bulunarak; tepkilerini dile getirdiler! İşte merak edilen tüm detaylar…