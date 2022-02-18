- 18 Şub 2022 - 20:20

Kahvaltınıza Büyük Şenlik Geldi! Çoluk Çocuk Bayram Edecek; Bir Kez Tadına Bakan Herkes İsteyecek! Sadece 15 Dakikada Hazırlanıyor…

Sabah sofralarınızı şenlendirecek ve lezzetli bir başlangıç istiyorsanız yapmanız gereken sizlere vereceğimiz nefis tarifi hazırlamanız olacaktır. Çoluk çocuk herkesin bayram edeceği bu lezzetli kahvaltı yemeğinin tadına bir kez bakan; ya tarifini isteyecek, ya da sizden tekrar tekrar bunu yapmanızı isteyecek! İşte sadece 15 dakikada hazırlanan o inanılmaz tarif…

Reçel, marmelat ve çikolata gibi yan ürünlerle birlikte güne lezzetli bir başlangıç yapmak istiyorsanız; hemen kolları sıvayın. Bu pankek tarifiyle sabahları yemek yemekte zorluk çeken çocuklarınız bile eğlenerek yemek yiyecek! Günümüzde bulunan şekilli tavalarla birlikte kolaylıkla bu enfes pankek tarifini hazırlayabilirsiniz. Sizlere küçük bir tavsiye verelim o zaman, pankekinizi yapmadan önce çayınızı demleyin! İşte enfes lezzetli pankek için gerekli malzemeler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

18 Şub 2022 - 20:20 Ankara- Yaşam

# YEMEK TARİFLERİ İLE İLİŞKİLİ:
3 Malzemeyle Yapılıyor, Ağızda Dağılıyor! Eltiniz Çatır Çatır Çatlayacak; Tarifini Almak İçin Kafanızın Etini Yiyecek! Öyle Lezzetli Ki... mask
3 Malzemeyle Yapılıyor, Ağızda Dağılıyor! Eltiniz Çatır Çatır Çatlayacak; Tarifini Almak İçin Kafanızın Etini Yiyecek! Öyle Lezzetli Ki...
Bu Tatlı Sizi Masterchef Yarışmasına Katar, Şampiyon Yapar! Dakikalar İçerisinde Hazırlanıyor, Komşular Sıraya Giriyor! “Yok Böyle Lezzet!” mask
Bu Tatlı Sizi Masterchef Yarışmasına Katar, Şampiyon Yapar! Dakikalar İçerisinde Hazırlanıyor, Komşular Sıraya Giriyor! “Yok Böyle Lezzet!”
Pastanelerin Sır Gibi Gizlediği Tencerede Sufle Tarifi Patlak Verdi! Sadece 15 Dakikada Sofralarınızda… Misafirleriniz Mest Olacak; Tekrar Tekrar İsteyecek! mask
Pastanelerin Sır Gibi Gizlediği Tencerede Sufle Tarifi Patlak Verdi! Sadece 15 Dakikada Sofralarınızda… Misafirleriniz Mest Olacak; Tekrar Tekrar İsteyecek!
Akşam Yemeğine Kaynananız Geliyorsa Dikkat! Bu Tarif Elti Çatlatır, Kaynana Bitirir! Kıskançlıktan Nazar Değdirecekler! Sadece 5 Dakikada… mask
Akşam Yemeğine Kaynananız Geliyorsa Dikkat! Bu Tarif Elti Çatlatır, Kaynana Bitirir! Kıskançlıktan Nazar Değdirecekler! Sadece 5 Dakikada…
Bu Tatlıyı Somer Şef Yese Kaşık Atar! 10 Dakika İçerisinde Hazırlanıyor; Parmakları Yediriyor! Misafirlerinizin Aklı Başından Uçup Gidecek! mask
Bu Tatlıyı Somer Şef Yese Kaşık Atar! 10 Dakika İçerisinde Hazırlanıyor; Parmakları Yediriyor! Misafirlerinizin Aklı Başından Uçup Gidecek!
Bu Tarif Elti Çatlatır, Kaynana Patlatır! Artık Lüks Restoran Devri Kapanıyor! Akşam Yemeğiniz Şenlenecek! Hem Lezzetli, Hem Kolay… mask
Bu Tarif Elti Çatlatır, Kaynana Patlatır! Artık Lüks Restoran Devri Kapanıyor! Akşam Yemeğiniz Şenlenecek! Hem Lezzetli, Hem Kolay…
Ankarada ıslak hamburger nerede yenir? Islak Hamburger Nasıl Yapılır, Tarifi? Ankarada Islak Hamburger Nerede Var? mask
Ankarada ıslak hamburger nerede yenir? Islak Hamburger Nasıl Yapılır, Tarifi? Ankarada Islak Hamburger Nerede Var?
Ankara Kızılayda Nerede Kahvaltı Yapılır? Ankarada Sabah Ne Yenir? mask
Ankara Kızılayda Nerede Kahvaltı Yapılır? Ankarada Sabah Ne Yenir?
Ankara Beypazarı Baklavası Nasıl Yapılır? İşte 80 Katlı Beypazarı Ev Baklavası Tarifi mask
Ankara Beypazarı Baklavası Nasıl Yapılır? İşte 80 Katlı Beypazarı Ev Baklavası Tarifi
Poşe Yumurta Nedir Nasıl Yapılır? Poşe Yumurta Neden Sirke Konur? Poşe Yumurta Kaç Dakika Pişer? mask
Poşe Yumurta Nedir Nasıl Yapılır? Poşe Yumurta Neden Sirke Konur? Poşe Yumurta Kaç Dakika Pişer?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Alişan ve Buse Varol Arasındaki Yaş Farkı Kriz Yaşattı! Boşanma Aşamasında Olan İkilinin Yaşlar Şok İçerisinde Bıraktı! 3 Değil, 5 Değil, 10 Değil… mask
Alişan ve Buse Varol Arasındaki Yaş Farkı Kriz Yaşattı! Boşanma Aşamasında Olan İkilinin Yaşlar Şok İçerisinde Bıraktı! 3 Değil, 5 Değil, 10 Değil…
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Kafayı Kırdı! Nalan Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıllar Başlardan Gitti! Hayri’nin Tüm Çabası Çöp Oldu! mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Kafayı Kırdı! Nalan Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıllar Başlardan Gitti! Hayri’nin Tüm Çabası Çöp Oldu!
Survivor Batuhan İddiası Şok Etti! Acun İstememiş, O İsim Devreye Girince Olmuş! Perde Arkası Aralandı... mask
Survivor Batuhan İddiası Şok Etti! Acun İstememiş, O İsim Devreye Girince Olmuş! Perde Arkası Aralandı...
Seren Serengil Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! Tam 17 Saat Sonra Fark Edildi Ama İş İşten Geçti! Fake yorum Instagramı Karıştırdı! mask
Seren Serengil Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! Tam 17 Saat Sonra Fark Edildi Ama İş İşten Geçti! Fake yorum Instagramı Karıştırdı!
Demet Özdemir Şimdi Başka Güzel! Yüzük Sonrasında… Beyazlar İçerisinde Verdiği Pozu Yaktı Yıktı! mask
Demet Özdemir Şimdi Başka Güzel! Yüzük Sonrasında… Beyazlar İçerisinde Verdiği Pozu Yaktı Yıktı!
Survivor'da Mekanın Sahibi Ayşe Geri Geliyor! Meğer Acun Ilıcalı Bizzat Arayıp… Masterchef Aşkı Bile Durduramadı, Instagram Ayağa Kalktı! mask
Survivor'da Mekanın Sahibi Ayşe Geri Geliyor! Meğer Acun Ilıcalı Bizzat Arayıp… Masterchef Aşkı Bile Durduramadı, Instagram Ayağa Kalktı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status