Kahvaltınıza Büyük Şenlik Geldi! Çoluk Çocuk Bayram Edecek; Bir Kez Tadına Bakan Herkes İsteyecek! Sadece 15 Dakikada Hazırlanıyor…
Sabah sofralarınızı şenlendirecek ve lezzetli bir başlangıç istiyorsanız yapmanız gereken sizlere vereceğimiz nefis tarifi hazırlamanız olacaktır. Çoluk çocuk herkesin bayram edeceği bu lezzetli kahvaltı yemeğinin tadına bir kez bakan; ya tarifini isteyecek, ya da sizden tekrar tekrar bunu yapmanızı isteyecek! İşte sadece 15 dakikada hazırlanan o inanılmaz tarif…
Reçel, marmelat ve çikolata gibi yan ürünlerle birlikte güne lezzetli bir başlangıç yapmak istiyorsanız; hemen kolları sıvayın. Bu pankek tarifiyle sabahları yemek yemekte zorluk çeken çocuklarınız bile eğlenerek yemek yiyecek! Günümüzde bulunan şekilli tavalarla birlikte kolaylıkla bu enfes pankek tarifini hazırlayabilirsiniz. Sizlere küçük bir tavsiye verelim o zaman, pankekinizi yapmadan önce çayınızı demleyin! İşte enfes lezzetli pankek için gerekli malzemeler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.