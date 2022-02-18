- 18 Şub 2022 - 20:21

Survivor Sude’nin Mert’i Aldattığı Ortaya Çıktı! Öyle Bir Yasak Aşk Var Ki, Acun Ilıcalı Bile Çözemiyor! O İsmin Açıklaması 8,9 Şiddetinde…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk skandalları bitmek nedir bilmiyor! Bu seferde Sude’nin Mert’i aldattığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın bile çözemeyeceği kadar şok etkisi yaratan bu durum ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Mert, Sude’ye Sevgililer Günü için çiçek uzatmıştı. Bu duruma karşı olarak Nisa, tepkisini adada göstermişti. Peki, şimdi neler oluyor?

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18 Şub 2022 - 20:21 Ankara- Yaşam

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