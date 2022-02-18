18 Şub 2022 - 20:21
Survivor Sude’nin Mert’i Aldattığı Ortaya Çıktı! Öyle Bir Yasak Aşk Var Ki, Acun Ilıcalı Bile Çözemiyor! O İsmin Açıklaması 8,9 Şiddetinde…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk skandalları bitmek nedir bilmiyor! Bu seferde Sude’nin Mert’i aldattığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın bile çözemeyeceği kadar şok etkisi yaratan bu durum ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Mert, Sude’ye Sevgililer Günü için çiçek uzatmıştı. Bu duruma karşı olarak Nisa, tepkisini adada göstermişti. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.