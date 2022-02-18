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18 Şub 2022 - 19:25

Çukur Dizisinin Timsah Celil’i İlk Kez Görüntülendi! Sözleri Milyonları Ayağa Kaldırdı; Tarzı Olay Yarattı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinde biri olan Çukur’da Timsah Celil karakterine hayat veren Ahmet Melih Yılmaz, trans olduktan sonra ilk kez görüntülendi! Sözleriyle milyonları ayağa kaldıran Ahmet Melih Yılmaz, tarzıyla da olay yarattı! İşte bir bakanın bir daha baktığı Ahmet Melih Yılmaz’ın son hali…