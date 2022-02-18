Çukur Dizisinin Timsah Celil’i İlk Kez Görüntülendi! Sözleri Milyonları Ayağa Kaldırdı; Tarzı Olay Yarattı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinde biri olan Çukur’da Timsah Celil karakterine hayat veren Ahmet Melih Yılmaz, trans olduktan sonra ilk kez görüntülendi! Sözleriyle milyonları ayağa kaldıran Ahmet Melih Yılmaz, tarzıyla da olay yarattı! İşte bir bakanın bir daha baktığı Ahmet Melih Yılmaz’ın son hali…
Geçtiğimiz günlerde Ahmet Melih Yılmaz, trans bir birey olduğunu duyurmuştu. Oyunculuk sektörünü bıraktığını dile getiren Ahmet Melih Yılmaz, TikTok uygulaması üzerinden sevenleriyle buluşmuştu. Şimdi ise skandal olay patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.