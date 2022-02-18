Survivor Ayşe Öyle Bir Değişti Ki… Tam Tamına 13 Kilo! Regl İtirafıyla Acun Ilıcalı’yı Mosmor Etmişti, Gören Tanımakta Zorluk Çekti! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının geçtiğimiz sezonunda yer alan Ayşe Yüksel, yarışmanın sonlarına doğru regl itirafında bulunmuştu. Acun Ilıcalı’nın renk değiştirdiği bu olay sonrasında Ayşe Yüksel, “Ben regl olamıyorum! Tüm arkadaşlarım oldu ama ben olamadım o yüzden bu kadar kilo aldım” yorumunda bulunmuştu. Şimdiyse değişimiyle şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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