Survivor Ayşe Öyle Bir Değişti Ki… Tam Tamına 13 Kilo! Regl İtirafıyla Acun Ilıcalı’yı Mosmor Etmişti, Gören Tanımakta Zorluk Çekti! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel öyle bir değişti ki, gören tanıyamıyor! Tam tamına 13 kilo verdiğini duyuran Ayşe Yüksel, Survivor All Star yarışmasında herkes kilo verirken o almıştı! Bunun sebebini açıklarken şok yaşatan Ayşe Yüksel, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının geçtiğimiz sezonunda yer alan Ayşe Yüksel, yarışmanın sonlarına doğru regl itirafında bulunmuştu. Acun Ilıcalı’nın renk değiştirdiği bu olay sonrasında Ayşe Yüksel, “Ben regl olamıyorum! Tüm arkadaşlarım oldu ama ben olamadım o yüzden bu kadar kilo aldım” yorumunda bulunmuştu. Şimdiyse değişimiyle şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.