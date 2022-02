Survivor Evrim Keklik Yarışmadan Çekildiği Duyurdu! Acun Ilıcalı Anında İpini Kesti, Gözünün Yaşına Bile Bakmadı! İstanbul Yolcusu Kalmasın…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor All Star’da Evrim Keklik için sürpriz karar çıktı! Binlerce kişinin sevinçle karşıladığı bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Survivor’un kaosu Evrim Keklik yarışmadan çekildi mi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!