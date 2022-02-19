- 19 Şub 2022 - 09:27 G: 19 Şub 2022 - 09:30

Survivor Evrim Keklik Yarışmadan Çekildiği Duyurdu! Acun Ilıcalı Anında İpini Kesti, Gözünün Yaşına Bile Bakmadı! İstanbul Yolcusu Kalmasın…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Evrim Keklik için hayat resmen durdu! Kararını verdiği görülen Evrim Keklik, seçimini yaptı! Acun Ilıcalı’nın yanına giderek açıklamada bulunan Evrim Keklik’in ipi kesildi! Gözünün yaşına bile bakılmadığı konuşulurken; sevenleri de kahroldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor All Star’da Evrim Keklik için sürpriz karar çıktı! Binlerce kişinin sevinçle karşıladığı bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Survivor’un kaosu Evrim Keklik yarışmadan çekildi mi?

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19 Şub 2022 - 09:27 Ankara- Yaşam

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