Survivor Evrim Keklik Yarışmadan Çekildiği Duyurdu! Acun Ilıcalı Anında İpini Kesti, Gözünün Yaşına Bile Bakmadı! İstanbul Yolcusu Kalmasın…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Evrim Keklik için hayat resmen durdu! Kararını verdiği görülen Evrim Keklik, seçimini yaptı! Acun Ilıcalı’nın yanına giderek açıklamada bulunan Evrim Keklik’in ipi kesildi! Gözünün yaşına bile bakılmadığı konuşulurken; sevenleri de kahroldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor All Star’da Evrim Keklik için sürpriz karar çıktı! Binlerce kişinin sevinçle karşıladığı bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Survivor’un kaosu Evrim Keklik yarışmadan çekildi mi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.