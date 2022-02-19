ASKİ Ankara Su Kesintileri: 19 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 19 Şubat 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Su kesintilerinin etkisini hafta sonunda da mahallerinde hissedecek olan Ankaralılar, olası bir mağduriyeti engellemek adına bölgelerinde yaşanacak olan su kesintilerinin ne zaman son bulacağını öğrenmek istiyor. Peki, ASKİ 19 Şubat Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 19 Şubat Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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