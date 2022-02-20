- 20 Şub 2022 - 00:18

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 20 Şubat 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 20 Şubat 2022 Pazar su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 20 Şubat 2022 Pazar Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Su kesintilerinin etkisini hafta sonunda da mahallerinde hissedecek olan Ankaralılar, olası bir mağduriyeti engellemek adına bölgelerinde yaşanacak olan su kesintilerinin ne zaman son bulacağını öğrenmek istiyor. Peki, ASKİ 20 Şubat 2022 Pazar Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 20 Şubat 2022 Pazar Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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20 Şub 2022 - 00:18 - Yaşam

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