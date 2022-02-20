ASKİ Ankara Su Kesintileri: 20 Şubat 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 20 Şubat 2022 Pazar Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Su kesintilerinin etkisini hafta sonunda da mahallerinde hissedecek olan Ankaralılar, olası bir mağduriyeti engellemek adına bölgelerinde yaşanacak olan su kesintilerinin ne zaman son bulacağını öğrenmek istiyor. Peki, ASKİ 20 Şubat 2022 Pazar Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 20 Şubat 2022 Pazar Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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