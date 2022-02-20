- 20 Şub 2022 - 00:17

Ankara Elektrik Kesintisi! 20 Şubat 2022 Pazar Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 20 Şubat 2022 Pazar Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Hafta sonuna bölgelerinde etki gösteren elektrik kesintileriyle giren Ankaralılar, ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintilerinin saat kaçta son bulacağını merak ediyor. Öte yandan Başkent EDAŞ, 20 Şubat 2022 Pazar günü yaşanacak olan elektrik kesintilerini çoktan açıklamış bulunuyor. Peki, 20 Şubat 2022 Pazar Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 20 Şubat 2022 Pazar Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

20 Şub 2022 - 00:17 - Yaşam

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