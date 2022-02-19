Her burcun azmi sıfırdan başlayıp, tepeye çıkacak kadar yeterli olmasa da özellikle bu listede yer alan o üç burcun insanı, söz konusu pes etmemek olduğunda hayatı boyunca sıfırdan başlayacak azmi hep içerisinde taşıyor. Öte yandan bu burçların pes etmeye de asla niyeti bulunmuyor! Peki, asla pes etmeyen burçlar hangisidir? İşte sıfırdan başlamaktan asla korkmayan o burçlar…

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