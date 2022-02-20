Bugün Cumartesi Akşam Hangi Diziler Var? 20 Şubat 2022 Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV Yayın Akışında Ne Var?

Hafta sonuna yaklaşırken, televizyon kanalları da yayın akışlarını ağır konulu yapımları yerine daha eğlenceli programlarına bırakmaya hazırlanıyor. 20 Şubat 2022 Pazargünü yayın akışını belirlemiş olan televizyon kanalları, televizyon izleyicisine birbirinden farklı seçenekler sunmaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra bazı televizyon kanalları ise, en sevilen dizilerini bugüne saklamış bulunuyor! Peki, bugün cumartesi akşam hangi diziler var? 20 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışında ne var? İşte, detaylar…