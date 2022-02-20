- 20 Şub 2022 - 23:20 G: 20 Şub 2022 - 23:21

Bugün Pazartesi Akşam Hangi Diziler Var? 21 Şubat 2022 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV Yayın Akışında Ne Var?

Hafta sonuna yaklaşırken, televizyon kanalları da yayın akışlarını ağır konulu yapımları yerine daha eğlenceli programlarına bırakmaya hazırlanıyor. 21 Şubat 2022 Pazartesi günü yayın akışını belirlemiş olan televizyon kanalları, televizyon izleyicisine birbirinden farklı seçenekler sunmaya hazırlanıyor Sizde 21 Şubat 2022 Pazartesi akşamı TV yayın akışında neler olduğunu merak ediyorsanız işte detaylar...

Hafta sonuna yaklaşırken, televizyon kanalları da yayın akışlarını ağır konulu yapımları yerine daha eğlenceli programlarına bırakmaya hazırlanıyor. 21 Şubat 2022 Pazartesi günü yayın akışını belirlemiş olan televizyon kanalları, televizyon izleyicisine birbirinden farklı seçenekler sunmaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra bazı televizyon kanalları ise, en sevilen dizilerini bugüne saklamış bulunuyor! Peki, bugün cumartesi akşam hangi diziler var? 21 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışında ne var? İşte, detaylar…

20 Şub 2022 - 23:20 - Tv Haberleri

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