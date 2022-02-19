- 19 Şub 2022 - 17:05

Çok Sözü Olup Hep Neyse Diyen O Burçlar? İşte Suskunluğu İle Asil Olan O Burçlar…

Her zaman her burcun insanından duyduğu her şeye cevap vermesi beklenmiyor. Tam aksine bazı burçlar söyleyecek lafı olmadığı için değil, sessiz kalmayı tercih ettikleri ve başkalarıyla uğraşmak istemedikleri için susuyor. Sizde çok sözü olup ama hep neyse diyen ve konuşmaktan kaçınan o sessiz sakin burçlarla ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...

Her zaman her burcun insanından duyduğu her şeye cevap vermesi beklenmiyor. Tam aksine bazı burçlar söyleyecek lafı olmadığı için değil, sessiz kalmayı tercih ettikleri ve başkalarıyla uğraşmak istemedikleri için susuyor! Peki, çok sözü olup hep neyse diyen o burçlar? İşte suskunluğu ile asil olan o burçlar…

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19 Şub 2022 - 17:05 - Burç Haberleri

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