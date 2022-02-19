Çok Sözü Olup Hep Neyse Diyen O Burçlar? İşte Suskunluğu İle Asil Olan O Burçlar…
Her zaman her burcun insanından duyduğu her şeye cevap vermesi beklenmiyor. Tam aksine bazı burçlar söyleyecek lafı olmadığı için değil, sessiz kalmayı tercih ettikleri ve başkalarıyla uğraşmak istemedikleri için susuyor. Sizde çok sözü olup ama hep neyse diyen ve konuşmaktan kaçınan o sessiz sakin burçlarla ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her zaman her burcun insanından duyduğu her şeye cevap vermesi beklenmiyor. Tam aksine bazı burçlar söyleyecek lafı olmadığı için değil, sessiz kalmayı tercih ettikleri ve başkalarıyla uğraşmak istemedikleri için susuyor! Peki, çok sözü olup hep neyse diyen o burçlar? İşte suskunluğu ile asil olan o burçlar…
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19 Şub 2022 - 17:05 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.