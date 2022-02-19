Sevdiğini Hep Yok Sayan Burçlar Hangisidir? İşte Hayalleri Yıkan O Burçlar…
İlişkileri yürütmek karşılıklı çaba ve fedakarlık ile mümkün olsa da bazı burcun insanları ile olan ilişkiler tüm çabalara ve fedakarlıklara rağmen asla yürümüyor. Çünkü, bu listede yer alan burçlar, sevgilisini her zaman yok saymayı tercih ediyor. Sizde adeta hayatında hiç var olmamış gibi sevdiğini yok sayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
İlişkileri yürütmek karşılıklı çaba ve fedakarlık ile mümkün olsa da bazı burcun insanları ile olan ilişkiler tüm çabalara ve fedakarlıklara rağmen asla yürümüyor. Çünkü, bu listede yer alan burçlar, sevgilisini her zaman yok saymayı tercih ediyor! Peki, sevdiğini hep yok sayan burçlar hangisidir? İşte hayalleri yıkan o burçlar…
19 Şub 2022 - 17:04 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.