Yalnız Kurt'un Mira'sı Yaprak Medine Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Yaprak Medine’nin Boyu Kaç, Sevgilisi Kim?

ATV ekranlarının yeni fenomeni olan Yalnız Kurt dizisinde canlandırdığı Mira karakteriyle büyük bir beğeni toplamış olan Yaprak Medine, şimdilerde dizinin en çok dikkat çeken karakterleri arasına girmeyi de başardı. Yeni dizisiyle birlikte hayran kitlesini bir kez daha genişletmiş olan Yaprak Medine’nin yaşıysa ünlü ismin hayatına dair en şaşırtıcı detaylardan biri oldu. Peki, Yalnız Kurt'un Mira'sı Yaprak Medine kaç yaşında? Yaprak Medine kimdir, aslen nereli? Yaprak Medine’nin boyu kaç, sevgilisi kim? İşte, detaylar…