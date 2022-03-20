- 20 Mar 2022 - 12:17 G: 20 Mar 2022 - 12:20

Yasak Elma'ın Halit’i Talat Bulut Geri Döndü! Mahkum Dizisinde Heyecan Arttı! Talat Bulut Mahkum'da Hangi Rolü Oynuyor... Mahkum Sinyor kimdir?

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Halit karakteriyle adeta hafızalara kazınmış olan ünlü oyuncu Talat Bulut, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Bu süre içerisinde kendisine gelen teklifleri değerlendiği öğrenilen Talat Bulut’un ekranlara geri Mahkum dizisinde Sinyor ile Geri Döndü. İşte Talat Bulut ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Halit karakteriyle adeta hafızalara kazınmış olan ünlü oyuncu Talat Bulut, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Bu süre içerisinde kendisine gelen teklifleri değerlendiği öğrenilen Talat Bulut’un ekranlara geri döneceği ortaya çıktı. FOX TV ekranlarının güçlü yapımlarından Mahkum Dizisiyle anlaşan Talat Bulut, Sinyor rolüyle geri döndü. Peki, Talat Bulut’un yeni projesi ne? Talat Bulut, Yasak Elma’ya geri mi dönüyor? Talat Bulut hangi dizide oynuyor? İşte, detaylar…

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20 Mar 2022 - 12:17 - Magazin

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