Yasak Elma'ın Halit’i Talat Bulut Geri Dönüyor! Duyanlar Sevinçten Çığlık Attı! Talat Bulut Mahkum Dizisi Kadrosuna Dahil Oldu... Yok Artık!
Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Halit karakteriyle adeta hafızalara kazınmış olan ünlü oyuncu Talat Bulut, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Bu süre içerisinde kendisine gelen teklifleri değerlendiği öğrenilen Talat Bulut’un ekranlara geri döneceği ortaya çıktı. İşte Talat Bulut ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Halit karakteriyle adeta hafızalara kazınmış olan ünlü oyuncu Talat Bulut, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Bu süre içerisinde kendisine gelen teklifleri değerlendiği öğrenilen Talat Bulut’un ekranlara geri döneceği ortaya çıktı. FOX TV ekranlarının güçlü yapımlarından biriyle anlaşan Talat Bulut, o diziyle geri döneceğini resmen açıkladı! Peki, Talat Bulut’un yeni projesi ne? Talat Bulut, Yasak Elma’ya geri mi dönüyor? Talat Bulut hangi dizide oynuyor? İşte, detaylar…
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06 Mar 2022 - 11:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.