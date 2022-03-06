- 06 Mar 2022 - 11:31

Yasak Elma'ın Halit’i Talat Bulut Geri Dönüyor! Duyanlar Sevinçten Çığlık Attı! Talat Bulut Mahkum Dizisi Kadrosuna Dahil Oldu... Yok Artık!

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Halit karakteriyle adeta hafızalara kazınmış olan ünlü oyuncu Talat Bulut, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Bu süre içerisinde kendisine gelen teklifleri değerlendiği öğrenilen Talat Bulut’un ekranlara geri döneceği ortaya çıktı. İşte Talat Bulut ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Halit karakteriyle adeta hafızalara kazınmış olan ünlü oyuncu Talat Bulut, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Bu süre içerisinde kendisine gelen teklifleri değerlendiği öğrenilen Talat Bulut’un ekranlara geri döneceği ortaya çıktı. FOX TV ekranlarının güçlü yapımlarından biriyle anlaşan Talat Bulut, o diziyle geri döneceğini resmen açıkladı! Peki, Talat Bulut’un yeni projesi ne? Talat Bulut, Yasak Elma’ya geri mi dönüyor? Talat Bulut hangi dizide oynuyor? İşte, detaylar…

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06 Mar 2022 - 11:31 - Magazin

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