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19 Şub 2022 - 21:36

Yasak Elma'ın Halit’i Talat Bulut Geri Dönüyor! Mahkum Dizisine Talat Bulut Sürprizi…

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Halit karakteriyle adeta hafızalara kazınmış olan ünlü oyuncu Talat Bulut, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Bu süre içerisinde kendisine gelen teklifleri değerlendiği öğrenilen Talat Bulut’un ekranlara geri döneceği ortaya çıktı. İşte Talat Bulut ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...