Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Tüm Ortaklığı Bitirdi! Mehmet Şefin Yeni Adresi Belli Oldu! Yanında Olmayınca Rakip Oldu! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması bir sezonu daha bitirmişti. Ekranlara bu yıl erken geleceği bilinen Masterchef yarışmasında her şeyin alt üst olmasına neden olacak bir gelişme yaşandı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Mehmet Şef sevenlerini yerle bir etti. Acun Ilıcalı’yla tüm anlaşmasını bitiren Mehmet Şef’in yeni adresi ise sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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