- 24 Şub 2022 - 23:47

Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Tüm Ortaklığı Bitirdi! Mehmet Şefin Yeni Adresi Belli Oldu! Yanında Olmayınca Rakip Oldu! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yıllardır yer alan Mehmet Şef iddialara göre Masterchef yarışmasından ayrıldı! Acun Ilıcalı’yla olan iş birliğini bitiren Mehmet Şef, rakip programla seyircilerin karşısına çıkacağı iddia edildi! Yeni adresi belli olan Mehmet Yalçınkaya, dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması bir sezonu daha bitirmişti. Ekranlara bu yıl erken geleceği bilinen Masterchef yarışmasında her şeyin alt üst olmasına neden olacak bir gelişme yaşandı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Mehmet Şef sevenlerini yerle bir etti. Acun Ilıcalı’yla tüm anlaşmasını bitiren Mehmet Şef’in yeni adresi ise sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Şub 2022 - 23:47 Ankara- Yaşam

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