Muz, Mandalina, Portakal ve Elma Kaç Lira? İşte Ankara Sebze Hali Şubat 2022 Fiyatları... Ankara Toptancı Hali Meyve ve Sebze Fiyatları Ne Kadar Oldu 2022?
Ankaralı Kış Meyvesi Tercihi Mandalina Oldu! Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre son 4 ayda en çok satılan meyve 24 bin ton ile mandalina, 21 bin tonu aşan oranla da domates oldu. İşte Ankara Toptancı Hali Meyve ve Sebze Fiyatları Ne Kadar Oldu? Muz, Mandalina, Portakal ve Elma Kaç Lira haber detayında...
Başkentliler kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında kış meyvesi olarak en çok mandalina tüketti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre son 4 ayda en çok satılan meyve 24 bin ton ile mandalina, 21 bin tonu aşan oranla da domates oldu.
Başkentliler kış aylarında özellikle de pandemi sürecinde en çok C vitamini deposu meyve ve sebzelere yöneldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre; kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında Başkentliler en çok mandalina ve domates tüketti.
İLK 3 SIRADA MANDALİNA PORTAKAL VE MUZ VAR
Son dört ayda meyve kategorisinde vatandaşların birinci tercihi 24 bin 877 ton ile mandalina olurken, mandalinayı 21 bin 953 ton ile portakal izledi.
Kış meyvelerinin başında gelen muz 12 bin 823 ton ise üçüncü sırada yer alırken, Başkentliler 10 bin ton da elma tüketti.
DOMATES’TE DE TÜKETİM 21 BİN TONU GEÇTİ
Ankaralıların aynı tarih aralığında en çok tercih ettiği ürünlerin başında 21 bin 409 ton ile domates geldi. Domatesi 16 bin ton ile patates, 11 bin ton ile de limon izlerken Toptancı Hali verilere göre havuç da 10 bin tonun üzerinde tüketildi.
Son 4 ayda Başkent’te tüketilen meyve ve sebze miktarları şu şekilde gerçekleşti:
Ankara Toptancı Hali Meyve Fiyatları Ne Kadar Oldu?
-Mandalina: 24 bin 877 ton
-Portakal: 21 bin 953 ton
-Muz:12 bin 823 ton
-Elma: 10 bin 603 ton
-Armut:4 bin 302 ton
-Nar: 3 bin 913 ton
-Ayva: 3 bin 299 ton
-Greyfurt: Bin 130 ton
Ankara Toptancı Hali Meyve Fiyatları Ne Kadar Oldu?
-Domates: 21 bin 409 ton
-Patates: 16 bin 148 ton
-Limon:11 bin 401 ton
-Havuç: 10 bin 676 ton
-Soğan (kuru): 9 bin 34 ton
-Karnabahar: 7 bin 702 ton
-Salatalık: 7 bin 319 ton
-Beyaz lahana: 5 bin 875 ton
-Ispanak: 5 bin 3 ton
-Pırasa: 4 bin 360 ton
-Turp: 4 bin 349 ton
-Biber (sivri): 3 bin 591 ton
Ankara Zabıtası, Toptancı Hali’nde fiyat, etiket ve hijyen denetimlerini sürdürürken, toplum sağlığı açısından Belplas ekipleri de dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
19 Şub 2022 - 21:36 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.