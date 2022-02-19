Survivor Adem En Sonunda Delirdi! Silahın Namlusu Kendisine Çevrilince; Öyle Şeyler Dedi Ki… Acil Konsey Anında Toplanabilir! Geldiğine Geleceğine…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyon olmuş ve adını bir kez daha duyurmuş olan Adem Kılıççı, en sonunda delirdi! Silahın namlusu kendisine çevrilince her şeyi ifşa etti! Acun Ilıcalı’nın bu konu hakkında acil konseyi toplayacağı düşünülürken; Dominik Adası resmen sallandı! Geldiğine geleceğine pişman olan Adem, hayranlarını yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Çarşamba akşamı gelmişti. Ünlüler takımında bir ismin yarışmacıların yemeklerini çalması konseye damgasını vururken; Batuhan Karacakaya ve Atakan bu konu hakkında rahatsızlıklarını dile getirmişti. Acun Ilıcalı, konseyde bunu konuşurken; Batuhan ve Adem arasındaki gerginlik ise dengeleri değiştirmişti. Şimdi ise Adem Kılıççı öyle bir şey dedi ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.