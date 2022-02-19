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19 Şub 2022 - 11:38

Survivor Adem En Sonunda Delirdi! Silahın Namlusu Kendisine Çevrilince; Öyle Şeyler Dedi Ki… Acil Konsey Anında Toplanabilir! Geldiğine Geleceğine…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyon olmuş ve adını bir kez daha duyurmuş olan Adem Kılıççı, en sonunda delirdi! Silahın namlusu kendisine çevrilince her şeyi ifşa etti! Acun Ilıcalı’nın bu konu hakkında acil konseyi toplayacağı düşünülürken; Dominik Adası resmen sallandı! Geldiğine geleceğine pişman olan Adem, hayranlarını yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…