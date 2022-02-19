Ankara TEB Bankası İcralıktan Satılık Daireler 2022! TEB Bankası'ndan Satılık Daire Nasıl Alınır İşte Satılık Gayrimenkul Ve Araçlar 2022 Listesi
Son dönemlerde taleplerin giderek arttığı icradan satılık daireler, en çok bankalar aracılığıyla satışa çıkarılmaya başlandı. İhale usulü satışı gerçekleştirilen icralık daire satışına bir süredir devam eden Türk Ekonomi Bankası (TEB) da vatandaşların en çok icralık daire aldığı bankalar arasına girmeyi başardı. Sizde Ankara TEB Bankasından icralık satılık daireleri merak ediyorsanız işte detaylar....
Son dönemlerde taleplerin giderek arttığı icradan satılık daireler, en çok bankalar aracılığıyla satışa çıkarılmaya başlandı. İhale usulü satışı gerçekleştirilen icralık daire satışına bir süredir devam eden Türk Ekonomi Bankası (TEB) da vatandaşların en çok icralık daire aldığı bankalar arasına girmeyi başardı. Öte yandan TEB, Ankara’da bu ay satışa çıkaracağı daireleri de ilgililerinin bilgisine paylaştı! Peki, TEB Bankası'ndan satılık daire nasıl alınır? TEB Bankası satılık daireler neler? Ankara TEB icralıktan satılık daireler var mı? İşte, detaylar…
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19 Şub 2022 - 11:38 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.