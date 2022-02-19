- 19 Şub 2022 - 11:38 G: 19 Şub 2022 - 11:46

Ankara TEB Bankası İcralıktan Satılık Daireler 2022! TEB Bankası'ndan Satılık Daire Nasıl Alınır İşte Satılık Gayrimenkul Ve Araçlar 2022 Listesi

Son dönemlerde taleplerin giderek arttığı icradan satılık daireler, en çok bankalar aracılığıyla satışa çıkarılmaya başlandı. İhale usulü satışı gerçekleştirilen icralık daire satışına bir süredir devam eden Türk Ekonomi Bankası (TEB) da vatandaşların en çok icralık daire aldığı bankalar arasına girmeyi başardı. Sizde Ankara TEB Bankasından icralık satılık daireleri merak ediyorsanız işte detaylar....

Son dönemlerde taleplerin giderek arttığı icradan satılık daireler, en çok bankalar aracılığıyla satışa çıkarılmaya başlandı. İhale usulü satışı gerçekleştirilen icralık daire satışına bir süredir devam eden Türk Ekonomi Bankası (TEB) da vatandaşların en çok icralık daire aldığı bankalar arasına girmeyi başardı. Öte yandan TEB, Ankara’da bu ay satışa çıkaracağı daireleri de ilgililerinin bilgisine paylaştı! Peki, TEB Bankası'ndan satılık daire nasıl alınır? TEB Bankası satılık daireler neler? Ankara TEB icralıktan satılık daireler var mı? İşte, detaylar…

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19 Şub 2022 - 11:38 - Yaşam

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