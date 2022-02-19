- 19 Şub 2022 - 11:56 G: 19 Şub 2022 - 12:05

Fahriye Evcen’den Kraliçe Pozu! Hande Erçel’e ve Demet Özdemir’e Rest! Tarihi Ayar Verildi, Hayranları Eridi Bitti! “Bu Ne Güzellik”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, hayranları tarafından “Kraliçe” olarak anılmaya devam ederken; öyle bir poz verdi ki, görenler “Kraliçe pozu” yorumlarında bulundu! Hande Erçel ve Demet Özdemir’le sık sık kıyasa giren Fahriye Evcen’in paylaşımı eridi bitirdi. Birçok kişi ise “Tarihi ayar verildi! Hande ve Demet işine baksın” yorumunda bulundu! İşte hayranlarından övgü dolu yorumlar alan Fahriye Evcen’in o paylaşımı…

TRT1 ekranlarında yer alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, her bölümde kendisine gözleri biraz daha çeviriyor. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit’le evlendikten sonra oyunculuk kariyerine kısa bir ara veren Fahriye Evcen, yıllar sonra sevenleriyle tarihi bir dizide buluşmuştu. Setten ve çekimlerden fırsat bulduğu zamanlarda sosyal medyada paylaşım yapan Fahriye Evcen, son paylaşımıyla yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Şub 2022 - 11:56 Ankara- Yaşam

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