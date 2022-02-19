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19 Şub 2022 - 11:56

Fahriye Evcen’den Kraliçe Pozu! Hande Erçel’e ve Demet Özdemir’e Rest! Tarihi Ayar Verildi, Hayranları Eridi Bitti! “Bu Ne Güzellik”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, hayranları tarafından “Kraliçe” olarak anılmaya devam ederken; öyle bir poz verdi ki, görenler “Kraliçe pozu” yorumlarında bulundu! Hande Erçel ve Demet Özdemir’le sık sık kıyasa giren Fahriye Evcen’in paylaşımı eridi bitirdi. Birçok kişi ise “Tarihi ayar verildi! Hande ve Demet işine baksın” yorumunda bulundu! İşte hayranlarından övgü dolu yorumlar alan Fahriye Evcen’in o paylaşımı…