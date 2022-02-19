Her burcun insanı para konusunda doğuştan şanslı olmuyor. Ancak bu listede yer alan o burçlar, para konusunda doğuştan şanslı olmayan burçlara inatmış gibi yaşayıp, her zaman parayı bulmayı başarıyor. Öte yandan doğduğu günden itibaren maddi konular açısından son derece şanslı olan bu burçlar, bakın kim çıkıyor! Peki, en çok zengin çıkan burçlar hangisidir? Doğuştan parayı bulan o burçlar…